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Россия и Китай готовятся сделать главный кошмар Америки реальностью

Россия и Китай готовятся сделать главный кошмар Америки реальностью

Россия и Китай укрепляют свое сотрудничество, что, как пишет редакция Global Times, открывает блестящие перспективы для развития всего мира, хотя США этому не рады.

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