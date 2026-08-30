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ETHA от BlackRock привлёк свыше $1 млрд за 9 дней

ETHA от BlackRock привлёк свыше $1 млрд за 9 дней

Американские спотовые эфириум-ETF продолжают привлекать значительный капитал, и фонд ETHA от BlackRock выступает главным источником этих притоков.

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