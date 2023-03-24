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Баснословно дорого: Киркоров покажет свой гардероб

Баснословно дорого: Киркоров покажет свой гардероб

Костюмерная площадью в 1000 квадратных метров и 300 тысяч нарядов. Баснословно дорого: Киркоров покажет свой гардероб Komsomolskaya Pravda/Global Look Press25 марта в 16:00 на «МУЗ-ТВ» состоится показ фильма «Снимите это немедленно: стиль звёзд».

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