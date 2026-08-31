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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбин о командах, которые могут удивить: «Амур» неплохо проявил себя на рынке и предсезонке. «Торпедо» очень сильно укрепилось, а на новом стадионе будет еще громче»

Максим Рыбин поделился мнением о командах, способных удивить в новом сезоне. «Стоит обратить внимание на «Амур»: они неплохо проявили себя на трансферном рынке и сыграли хорошие матчи на предсезонке.

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