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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Спартака» Лайкин близок к аренде в «Нефтехимик». Осенью он играл за «Енисей»

Аренда хавбека «Спартака» в «Енисее» рассчитана до конца сезона, но красноярцы готовы отпустить 21-летнего игрока досрочно из-за дефицита игрового времени, сообщает Metaratings.

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