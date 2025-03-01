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В Белом доме заявили об осознании посолом Украины в США катастрофы Зеленского

В Белом доме заявили об осознании посолом Украины в США катастрофы Зеленского

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино, комментируя поведение посла Украины в США Оксаны Маркаровой во время перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа, когда она схватилась за голову, заявил, что ей пришло осознание "полной и окончательной катастрофы" главы своего государства.

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