В Белом доме заявили об осознании посолом Украины в США катастрофы Зеленского

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино, комментируя поведение посла Украины в США Оксаны Маркаровой во время перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа, когда она схватилась за голову, заявил, что ей пришло осознание "полной и окончательной катастрофы" главы своего государства.