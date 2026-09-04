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FiNE NEWS

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США ввели санкции против турецкого банка Golden Global за операции с Ираном

Министерство финансов США объявило о введении санкций против турецкого банка Golden Global и двух его дочерних компаний в рамках мер, направленных на ограничение финансовых операций с Ираном.

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