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«Барса» предпочла бы Уильямса, а не Ольмо – Нико на 10 млн евро дешевле. Но для трансфера нужна минимум одна крупная продажа

Главная цель каталонского клуба на лето – усиление опорной зоны. Но, как пишет Diario Sport, «Барселона» хочет выйти на рынок в поиске левого вингера, если будет возможность.

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