Саудовские истребители по ошибке атаковали своих в Йемене

Арабская коалиция по ошибке нанесла авиаудар по своим союзникам в Йемене. Самолёты коалиции случайно сбросили снаряды на военный лагерь в провинции Таиз, где в тот момент находились войска подконтрольного саудитам президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади.