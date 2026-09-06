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Аргументы недели

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Саудовские истребители по ошибке атаковали своих в Йемене

Саудовские истребители по ошибке атаковали своих в Йемене

Арабская коалиция по ошибке нанесла авиаудар по своим союзникам в Йемене. Самолёты коалиции случайно сбросили снаряды на военный лагерь в провинции Таиз, где в тот момент находились войска подконтрольного саудитам президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади.

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