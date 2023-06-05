Враг начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта: Обновленная карта военной операции на Украине 5 июня 2023 года Юлия Соколова24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО, и назвал главными целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.
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