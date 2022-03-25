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Президент FIA: Ничего не произойдёт, хуситы не нацелены на трассу

Президент FIA: Ничего не произойдёт, хуситы не нацелены на трассу

Президент FIA: Ничего не произойдёт, хуситы не нацелены на трассуСоцсетиПрезидент FIA Мохаммед Бен Сулайем и генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали заявили, что они полностью уверены в безопасности проведения Гран При Саудовской Аравии.

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