Президент FIA: Ничего не произойдёт, хуситы не нацелены на трассу

Президент FIA: Ничего не произойдёт, хуситы не нацелены на трассуСоцсетиПрезидент FIA Мохаммед Бен Сулайем и генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали заявили, что они полностью уверены в безопасности проведения Гран При Саудовской Аравии.