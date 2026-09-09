Депутат Гаврилов напомнил, что сделку о продаже квартиры можно оспорить в течение года

В случае, если продавец недвижимости не осознавал своих действий или не мог ими управлять, сделку можно оспорить через суд.
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