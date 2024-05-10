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Sohu: Монголия может отвернуться от России и переметнуться к США

Sohu: Монголия может отвернуться от России и переметнуться к США

США и страны Запада делают все возможное, чтобы рассорить Россию с многими союзниками. Под давление попала и Монголия, являющаяся одним из главных союзников РФ.

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Комментарии
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Eduard
Никогда Америка ближе небудит,а денег на подкуп всего мира у Запада нет!
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10 час.
Е Пронина
они напечатают столько бумажек сколько вам потребуется и даже больше, лимитом не ограничены, размазывая инфляцию по всему миру))а, потом будут пылесосить ресурсы за эти бумажки ничем не обеспеченные ,менять режимы (для этого у них стоят военные базы по всему миру), подкупать правительства, чтоб цену на них принизить )посмотрите что твориться в бывших постсоветских республиках, разве не тоже самое?
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9 час.
Астон Мартин
У кого кошелек - к тому все и тянутся ...🥸
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8 час.

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