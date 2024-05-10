Sohu: Монголия может отвернуться от России и переметнуться к США

Е Пронина

они напечатают столько бумажек сколько вам потребуется и даже больше, лимитом не ограничены, размазывая инфляцию по всему миру))а, потом будут пылесосить ресурсы за эти бумажки ничем не обеспеченные ,менять режимы (для этого у них стоят военные базы по всему миру), подкупать правительства, чтоб цену на них принизить )посмотрите что твориться в бывших постсоветских республиках, разве не тоже самое?