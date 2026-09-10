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Когда отмечают еврейский Новый год и что принято готовить

Когда отмечают еврейский Новый год и что принято готовить

Вечером 11 сентября 2026 года еврейские общины по всему миру начинают празднование Рош ха-Шана — Нового года по еврейскому календарю.

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