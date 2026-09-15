Имущество шести предприятий Севастополя включили в казну за поддержку ВСУ

Правительство Севастополя включило в состав городской казны имущество шести предприятий. Решение принято на основе анализа информации, проведенного рабочей группой антитеррористической комиссии.
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