Операция РЯН: главные загадки крупнейшей разведывательной операции позднего СССР

В последние годы перед Перестройкой советское руководство жило в постоянном страхе ядерной войны. Оценивая угрозу со стороны Америки как вполне реальную, Юрий Андропов инициировал проведение масштабной разведывательной операции РЯН (Ракетно-ядерное нападение), которую на Западе из-за совпадения в транскрипции называют «Райан» (RYAN).