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Операция РЯН: главные загадки крупнейшей разведывательной операции позднего СССР

В последние годы перед Перестройкой советское руководство жило в постоянном страхе ядерной войны. Оценивая угрозу со стороны Америки как вполне реальную, Юрий Андропов инициировал проведение масштабной разведывательной операции РЯН (Ракетно-ядерное нападение), которую на Западе из-за совпадения в транскрипции называют «Райан» (RYAN).

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