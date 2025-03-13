Иноагенты под прицелом: расширение понятий и ужесточение наказаний

Первый законопроект расширяет понятие «иноагент», включая в него лиц, оказывающих содействие международным организациям (например, Международному уголовному суду), иностранным государствам в деятельности, угрожающей безопасности России, а также вовлекающих россиян в сбор сведений военно-технического характера, которые могут навредить стране.