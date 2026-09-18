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ТАСС

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Итальянский журналист заявил, что Киев безуспешно пытался сорвать выборы в ЛНР

Итальянский журналист заявил, что Киев безуспешно пытался сорвать выборы в ЛНР

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Итальянский журналист Андреа Лучиди назвал тщетными попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью террористических атак сорвать первые в Луганской Народной Республике выборы депутатов Госдумы, отметил высокую явку на участках.

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