Пожар вспыхнул в алматинской многоэтажке

42 человека эвакуировали из пожара в южной столице. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в микрорайоне Каргалы Наурызбайского района по улице Кенесары хана на четвертом этаже многоквартирного жилого дома в квартире произошел пожар.
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