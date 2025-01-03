Пожар вспыхнул в алматинской многоэтажке

42 человека эвакуировали из пожара в южной столице. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в микрорайоне Каргалы Наурызбайского района по улице Кенесары хана на четвертом этаже многоквартирного жилого дома в квартире произошел пожар.