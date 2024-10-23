Глава Пентагона: конфликт на Украине должен закончиться переговорами

Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев Глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с папой Римским Франциском сообщил в ходе общения с представителями СМИ, что украинский конфликт закончится переговорами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии