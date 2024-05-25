Театр абсурда
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Театр абсурда

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Русские постелили мигранту в комнате дочери. Шаурмячник тут же показал свою сущность

Русские постелили мигранту в комнате дочери. Шаурмячник тут же показал свою сущность

 Чернильница Положить спать незнакомого человека в комнате ребенка надо ещё додуматься.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Родители полные идиоты.  Разве можно оставлять дочь в одной комнате с молодым таджиком. Они до безобразия сексуальны и считают, что  всё, что движется может служить для их удовлетворения. И никаких моральных преград для них не существует.  Не знаю, как они ведут себя в этом смысле в Таджикистане,  но здесь, в России,  они именно такие липучки, которым даже в голову не приходит, что им кто-то может отказать.  И никакой возраст  женщины для них не причина  для отказа. .
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brukhasin
На одну кровать положили? Бесплатной шаурмы захотели!
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