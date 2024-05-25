Русские постелили мигранту в комнате дочери. Шаурмячник тут же показал свою сущность

Ольга Каширина

Родители полные идиоты. Разве можно оставлять дочь в одной комнате с молодым таджиком. Они до безобразия сексуальны и считают, что всё, что движется может служить для их удовлетворения. И никаких моральных преград для них не существует. Не знаю, как они ведут себя в этом смысле в Таджикистане, но здесь, в России, они именно такие липучки, которым даже в голову не приходит, что им кто-то может отказать. И никакой возраст женщины для них не причина для отказа. .