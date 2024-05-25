Чернильница Положить спать незнакомого человека в комнате ребенка надо ещё додуматься.
Русские постелили мигранту в комнате дочери. Шаурмячник тут же показал свою сущность
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Каширина
Родители полные идиоты. Разве можно оставлять дочь в одной комнате с молодым таджиком. Они до безобразия сексуальны и считают, что всё, что движется может служить для их удовлетворения. И никаких моральных преград для них не существует. Не знаю, как они ведут себя в этом смысле в Таджикистане, но здесь, в России, они именно такие липучки, которым даже в голову не приходит, что им кто-то может отказать. И никакой возраст женщины для них не причина для отказа. .
Ответить
14 час.
b
brukhasin
На одну кровать положили? Бесплатной шаурмы захотели!
Ответить
14 час.
Одиссей
Или фейк, или уж наугощались до полной невменяемости. Да и то, что шаурма для семьи является лакомством явно указывает на социальный слой. А девочку, если это не фейк, жалко, но то, что насильник узбек, не говорит ни о чем: родители могли набухаться и с социально близким русским...
Ответить
9 час.
Свежие комментарии