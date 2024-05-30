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Россиянам рассказали о важных средствах в автоаптечке

Россиянам рассказали о важных средствах в автоаптечке

Эксперты рассказали RT об альтернативных средствах в автомобильной аптечке. Специалисты отметили, что йод и зелёнку лучше заменить раствором «Бетадин» или хлоргексидином из-за оперативного воздействия на бактерии и вирусы.

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