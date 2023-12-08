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Российский газовый Прорыв: «Мурманск СПГ» и технология «Арктический микс» от «НОВАТЭК»

Российский газовый Прорыв: «Мурманск СПГ» и технология «Арктический микс» от «НОВАТЭК»

Российский газовый Прорыв: «Мурманск СПГ» и технология «Арктический микс» от «НОВАТЭК» Наталья МарковаВ мире, где энергетическая безопасность и технологическое превосходство становятся ключевыми аспектами геополитики, 1 декабря стал днем, который может переписать правила игры мирового энергетического рынка.

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