Российский газовый Прорыв: «Мурманск СПГ» и технология «Арктический микс» от «НОВАТЭК» Наталья МарковаВ мире, где энергетическая безопасность и технологическое превосходство становятся ключевыми аспектами геополитики, 1 декабря стал днем, который может переписать правила игры мирового энергетического рынка.