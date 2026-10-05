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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» домучил БАТЭ до удаления и всё же вырвал победу. 18-летний Иван Шаталов сделал то, что не получалось у опытных товарищей

«Зенит» домучил БАТЭ до удаления и всё же вырвал победу. 18-летний Иван Шаталов сделал то, что не получалось у опытных товарищей

Международный товарищеский матч«ЗЕНИТ» - БАТЭ - 1:0 Главный тренер «Зенита» накануне матча с белорусским БАТЭ ещё раз напомнил, что команда готовится в усеченном составе, что «у нас 11 человек уехали в сборные».

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