На Телецком озере тронулся лед

Это случилось в районе села Яйлю — намного раньше, чем ожидали сотрудники Алтайского заповедника На Телецком озере в районе села Яйлю тронулся лед, сообщили на странице Алтайского заповедника, расположенного в Горном Алтае.
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