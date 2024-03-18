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Синоптик Шувалов: холод и осадки в Москве к концу недели сменятся потеплением

Синоптик Шувалов: холод и осадки в Москве к концу недели сменятся потеплением

В течение этой недели погода в Москве будет отличаться непостоянством. Жителей столицы ожидают морозы в ночные часы, мокрый снег и при этом повышение температуры до +8 градусов к выходным, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов телеканалу "360".

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