В Египте туристы нашли сказочное место, как из мультфильма

В Шарм-эль-Шейхе туристы показали удивительное место, расположенное на тонкой скале у моря. Днём оно выглядит как арт-объект, а вечером, с включением подсветки, превращается в невероятную картинку словно из мультфильма.
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