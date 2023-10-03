Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Конгресс США подали ходатайство об отстранении Маккарти с поста спикера

В Конгресс США подали ходатайство об отстранении Маккарти с поста спикера

Член палаты представителей США от республиканской партии Мэтт Гетц в понедельник подал резолюцию в Конгресс США с прошением начать голосование по вопросу отстранения Кевина Маккарти от должности спикера, сообщили в агентстве Associated Press.

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