Киношники с Урала подарили Екатеринбургу на день города клип

В кадре самые известные и популярные места.Композиция "Ниоткуда с любовью" - это подарок Екатеринбургу ко дню рождения от группы Beautiful Boys, которая совместно с застройщиком "Атом" и кинокомпанией Red Pepper Film решила таким образом отпраздновать это событие.