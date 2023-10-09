Почему овчарки Байдена стали символом кризиса власти в США

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency На уходящей неделе одна из главных новостей в Штатах - об овчарке Байдена, которую пришлось выгнать из Белого Дома за то, что она покусала агентов секретной службы.
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