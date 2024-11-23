Михаил Чаплыга: Удивлены двойными стандартами США? Напрасно!

А помните, как я писал о том, как США придумали ВТО, чтобы всех «играть» по правилам. своим. А потом «обыгранная» КНР поднялась и «отыграла» США по ее правилам, и США «слились» с ВТО? «Разрушение международного правопорядка».
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