Не могу не отметить, ув. друзья, что в идее "спрятать гексоген в иконах" сосредоточена как океан в капле воды вся природа не только т.
Минутка образов
Комментарии
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Владислав Владислав
В этом вся суть гейропского варварства, эти твари никогда не признавали чужую культуру и чужие достижения. Уже тысячи полторы лет одно и тоже ...
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16 час.
Валерий Вадимов
дак предательство в крови у хохлов....поэтому пиндосы на них и ставку сделали....скоро пашинятам такое же прилетит
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15 час.
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