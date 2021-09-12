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Ленинский район принял участие во Всекрымской экологической акции «Чистый Крым»

Ленинский район принял участие во Всекрымской экологической акции «Чистый Крым»

11 сентября 2021 года работники Администрации Ленинского района и районного совета совместно с сотрудниками МБОУ СОШ № 2 пгт Ленино приняли участие в субботнике по покраске забора, футбольных ворот стадиона спортивной школы в поселке Ленино.

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