Ленинский район принял участие во Всекрымской экологической акции «Чистый Крым»

11 сентября 2021 года работники Администрации Ленинского района и районного совета совместно с сотрудниками МБОУ СОШ № 2 пгт Ленино приняли участие в субботнике по покраске забора, футбольных ворот стадиона спортивной школы в поселке Ленино.