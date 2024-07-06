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Военный суд вынес новый приговор по делу о гибели Айкоркем во время январских событий в Алматы

Военный суд вынес новый приговор по делу о гибели Айкоркем во время январских событий в Алматы

Военнослужащему вновь назначили семь лет лишения свободы, передаёт inAlmaty.kz. Судебная коллегия в апелляционном порядке пересмотрела приговор в отношении военнослужащего Армана Жуман, обвиняемого в гибели четырёхлетней Айкоркем во время январских событий в Алматы.

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