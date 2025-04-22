TSMC заявляет, что не может гарантировать, что ее чипы не попадут в Китай

Сообщается, что TSMC грозит штраф в размере 1 миллиарда долларов за то, что она неосознанно произвела вычислительный чип для компании Huawei, внесенной в черный список, которая передала заказ компании через прокси-сервер.
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