Посадив растения из нашего списка, вы получите полноценный яркий, живописный, обильно и длительно цветущий миксбордер, который абсолютно точно впишется в концепцию малоуходного сада

Фото: Shutterstock.com/Разумхелен Высадив растения из нашего списка, вы получите зрелый, яркий, живописный, пышный и долгоцветущий смешанный бордюр, который определенно соответствует концепции сада, не требующего особого ухода.
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