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  • Зайка БанзайкаИгры
    Все равно ингредиенты должны сочетаться, есть такое понятие как усваиваемость продукта. Вот одни продукты с другими у...Приготовить салат...
  • Lehanaizhe
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  • Вячеслав Кудрявцев
    да ну нах!У разных огородны...

Посадив растения из нашего списка, вы получите полноценный яркий, живописный, обильно и длительно цветущий миксбордер, который абсолютно точно впишется в концепцию малоуходного сада

Посадив растения из нашего списка, вы получите полноценный яркий, живописный, обильно и длительно цветущий миксбордер, который абсолютно точно впишется в концепцию малоуходного сада

﻿﻿Фото: Shutterstock.com/Разумхелен Высадив растения из нашего списка, вы получите зрелый, яркий, живописный, пышный и долгоцветущий смешанный бордюр, который определенно соответствует концепции сада, не требующего особого ухода.

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