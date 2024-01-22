«Химический боекомплект»: Запад тестирует военные наркотики на солдатах Украины Ирэн ОрлонскаяОдна из мам военнослужащих, погибших в рядах ВСУ, описала в своем рассказе жуткую практику, которая началась с 2014 года и вызвала шок.
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