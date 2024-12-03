Искусственный интеллект World Labs может создавать интерактивные 3D-сцены из одной фотографии

Компания World Labs, основанная пионером в области искусственного интеллекта Фей-Фей Ли, представила свой первый проект: систему искусственного интеллекта, которая может генерировать 3D-сцены, похожие на видеоигры, из одного изображения.
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