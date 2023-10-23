В Иране рассказали о просьбе США не вмешиваться в палестино-израильский конфликт

США дважды просили Иран не вмешиваться в палестино-израильский конфликт. Об этом 23 октября заявил глава внешнеполитического ведомства исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам встречи формата «3+3» на уровне министров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции.