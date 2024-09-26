Президент Ирана готов вместе с Западом обсудить отъём у России 6 регионов

«Мы готовы сесть вместе с европейцами и американцами за стол переговоров», чтобы обсудить ситуацию на Украине, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
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