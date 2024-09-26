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Президент Ирана готов вместе с Западом обсудить отъём у России 6 регионов

Президент Ирана готов вместе с Западом обсудить отъём у России 6 регионов

«Мы готовы сесть вместе с европейцами и американцами за стол переговоров», чтобы обсудить ситуацию на Украине, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
Так у нас в друзьях только восток и африка
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3 час.
МИ
Максим Ивлев
Представьте! У них даже автомобильные регионы разные. 82 и 92.
Ответить
1 час.
Сергей
Вот вам и новый президент Ирана во всей красе. Хочет стать вторым Эрдоганом - и поиметь с России все, что можно, и продать и предать ее в нужный и удобный момент.
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23 мин.

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