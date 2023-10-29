Аналитик Юшков предупреждает: разрыв газового договора Москвы и Киева приведет к росту цен в мире

Резкое завершение договора о транзите газа между Россией и Украиной приведет к росту цен на газовом рынке во всем мире, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью «Ленте.
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