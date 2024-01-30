Расчет БПЛА Zala ликвидировал «Ланцетами» три танка ВСУ к югу от Артемовска

Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Zala подразделения беспилотной авиации Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск обнаружил три танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) к югу от Артемовска (украинское название — Бахмут) и скорректировал их поражение барражирующими боеприпасами «Ланцет».