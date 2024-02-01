Карун Чандок: У меня два вопроса по поводу ухода Хэмилтона из Mercedes

Карун Чандок: У меня два вопроса по поводу ухода Хэмилтона из MercedesLAT Images / MercedesБывший пилот Формулы 1, ныне аналитик Sky Sports F1 Карун Чандок назвал два аспекта, которые заинтересовали его больше всего в свете ухода Льюиса Хэмилтона из Mercedes в Ferrari.
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