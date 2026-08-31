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Татар-информ

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В Татарстане гостиницы будут принимать данные для заселения через «Макс»

В Татарстане гостиницы будут принимать данные для заселения через «Макс»

С 1 сентября в России изменятся правила предоставления гостиничных услуг. Отели с номерным фондом более 50 номеров должны будут принимать сведения из документов, удостоверяющих личность, через цифровой ID в мессенджере «Макс».

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