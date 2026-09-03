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Иркутск Сегодня

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Роспотребнадзор Приангарья: ваш смартфон грязнее, чем сиденье в маршрутке

Мы моем руки десятки раз в день, но при этом продолжаем держать в них смартфоны, которые собирают на себя микробы со всех поверхностей.

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