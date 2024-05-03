Куда поехать на длинные выходные

Эти места для путешествий гарантируют огромное количество впечатлений.Ессентуки. фото: vk.com--> Любители путешествий не могут не воспользоваться преимуществами продолжительных отпусков, а длинные выходные – один из любимых видов отдыха.
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