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Вести Севастополь

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Все орхидеи, которые растут в Крыму и Севастополе, являются краснокнижными

Все орхидеи, которые растут в Крыму и Севастополе, являются краснокнижными

Орхидея — самое редкое и самое оберегаемое семейство флоры Крыма. Растительный мир полуострова насчитывает 44 вида этого растения, два подвида и три разновидности, а также 16 известных гибридов.

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