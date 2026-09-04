Все орхидеи, которые растут в Крыму и Севастополе, являются краснокнижными

Орхидея — самое редкое и самое оберегаемое семейство флоры Крыма. Растительный мир полуострова насчитывает 44 вида этого растения, два подвида и три разновидности, а также 16 известных гибридов.
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