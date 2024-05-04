Вице-мэр Екатеринбурга связался с энергетиками из-за перебоев в четырех районах

Замглавы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко обсудил с директором АО «ЕЭСК» (филиал «Россетей») Константином Кононовым устранение последствий мощного снегопада, из-за которого десятки частных домов в нескольких районах остались без электричества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии