На выезде из города по ул. Ленина ведутся дорожные работы. Идёт подготовка к укладке карты дорожного покрытия.
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На выезде из города по ул. Ленина ведутся дорожные работы. Идёт подготовка к укладке карты дорожного покрытия.