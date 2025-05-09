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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о мечте: «Вернуть олимпийское золото сборной России и выстроить такую систему подготовки, чтобы мы были номер один в мире по всем показателям»

Ротенберг о мечте: «Вернуть олимпийское золото сборной России и выстроить такую систему подготовки, чтобы мы были номер один в мире по всем показателям»

– О чем вы мечтаете? О чем мечтает Роман Ротенберг на текущий момент? – Чтобы в нашем хоккее наши дети были лучшими в мире и, конечно, образованными.

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Комментарии
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Александр Корякин
Кто такой Ротенберг, где он &quot;играл&quot;?
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4 час.
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